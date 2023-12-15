Курьера телефонных мошенников задержали в Коми

Полиция в Ухте (Республика Коми) задержала парня, который подозревается в оказании курьерских услуг телефонным мошенникам. Возбуждено уголовное дело.

Звонки поступали двум 84-летним пенсионеркам. Злоумышленники обманывали пожилых женщин по схеме «Ваш родственник попал в беду». Аферисты требовали отдать 900 тыс. и 3 млн рублей, однако такие суммы оказались слишком большими для пенсионерок. Одна женщина смогла собрать 200 тыс. рублей и передать средства курьеру, пишет ИА «Комиинформ».

Вторая пенсионерка поделилась переживаниями по поводу ситуации со своей соседкой. Женщина заподозрила неладное и настояла на том, что необходимо обратиться в полицию. Сотрудники уголовного розыска на месте задержали курьера, который пришел за деньгами.

19-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья объяснил, что осознавал незаконность своих действий, однако хотел получить легкий заработок. Парень задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В Оренбургской области жертвой телефонных мошенников стала 50-летняя женщина. Она лишилась 6,87 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшую оформить кредиты и перечислить средства на «безопасный» счет.