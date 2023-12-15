Состояние пострадавшей на тюбинге под Саратовом девочки улучшилось

В состоянии средней степени тяжести находится пострадавшая во время катания на тюбинге 11-летняя девочка. Ее перевели из реанимации в детское хирургическое отделение. Об этом рассказали ИА «Взгляд-инфо» в минздраве Саратовской области.

Агентство уточняет, что девочка пострадала в Хвалынске Саратовской области в среду, 13 декабря. Она каталась на тюбинге по необорудованному склону и врезалась в дерево.

В Балаковской районной больнице у нее диагностировали перелом костей черепа и компрессионный перелом позвоночника.

В региональном минздраве заверили, что у пострадавшей наблюдается положительная динамика. Лечение продолжается, вся необходимая помощь оказывается.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в Подмосковье за минувшую неделю выявлены шесть зимних горок и тюбинговая трасса, которые были организованы без соответствующего разрешения. Проверку проводят инспекторы Гостехнадзора. Незарегистрированные зимние аттракционы были выявлены в Химках, Долгопрудном, Лобне, Одинцове, Пушкинском городском округе, а также Лосино-Петровском.