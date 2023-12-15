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Около 70 тыс. жителей Артема остались без воды из-за аварии на трубопроводе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В городе Артеме 69 тыс. жителей остались без водоснабжения из-за прорыва магистрального трубопровода. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщается в Telegram-канале правительства Приморского края.

Прорыв планируют устранить до вечера. В настоящее время на месте ЧП работают специалисты и техника «Приморского водоканала». По словам специалистов, разошелся шов на магистральном трубопроводе, который был смонтирован в 1969–1971 годах. Аварийные бригады перекрыли задвижки, после чего поток воды пошел на убыль.

Из-за произошедшего почти весь город Артем от поселка Штыкова до ТУ «Углового» остался без воды, отмечает телеканал «360». Отключение коснулось 69 тыс. жителей более чем 900 многоквартирных и пяти тысяч частных домов, уточняет сайт kp.ru.

Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося, пишет сайт aif.ru. Прокурор Артема Андрей Камболин выехал на место порыва магистрального трубопровода, отмечает RT.

Артем — один из крупнейших городов Приморья, там живут свыше 100 тыс. человек.

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13 декабря город Гуково в Ростовской области, в котором проживают свыше 60 тысяч человек, остался без водоснабжения. Причиной стало аварийное отключение света на насосной станции, отмечает ИА «Регнум». В тот же день без воды осталась часть Аксайского района Ростова-на-Дону.

В тот же день около 100 тыс. жителей Ростовской области остались без электроснабжения. К обморожению и обрыву проводов привели ледяной дождь и сильный ветер.

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