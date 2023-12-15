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В Киеве заявили о выделении Всемирным банком $1,34 млрд на помощь Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Всемирный банк выделяет Киеву дополнительные $1,34 млрд. Об этом 15 декабря написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

«Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителям, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета», — рассказал он.

Основная часть финансирования — $1,086 млрд — поступила от правительства Японии. Остальные деньги будут получены от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины, добавил украинский премьер.

Также Шмыгаль выразил благодарность партнерам за солидарность и поддержку.

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В этот же день Венгрия в ходе саммита ЕС заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один посвященный данному вопросу саммит.

До этого, 14 декабря, депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев отметил в разговоре с «Известиями», что в данный момент уже складывается целый блок государств, среди которых и Словакия, которые осознали, что их национальным интересам не соответствует поддержка киевского режима.

О необходимости сокращения военной поддержки Украины также заявил лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Он отметил, что у страны есть свои нерешенные проблемы в вопросах безопасности.

3 декабря британское издание The Economist сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Герт Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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