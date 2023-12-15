В МИД Белоруссии заявили об усталости мира от гегемонии Запада

Белоруссия и Россия чувствуют, что большинство стран мира устали от гегемонии одной группы государств. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в ходе ежегодного совместного заседания коллегий МИД двух государств.

«Мы (Белоруссия и Россия. — Ред.) ясно ощущаем усталость большинства стран мира от ускользающей гегемонии одной группы государств, несправедливости и агрессивного навязывания чуждых принципов, ценностей и устоев», — отметил Алейник.

По его словам, оба государства видят укрепление новых центров силы на глобальном Юге и Востоке. Там страны «уверенно движутся по пути социально-экономического развития», укрепляя свой политический и экономический суверенитет, подчеркнул он. В связи с этим ощущается потребность в укреплении сотрудничества с дружественными странами Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, резюмировал глава белорусского МИДа.

Ранее, 13 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада хотят делать всё, чтобы не допустить сближения между Россией и глобальным Югом. Он отметил, что представители западных государств «бегают по всему миру» и стращают страны наказаниями за взаимодействие с РФ.

Кроме того, президент России Владимир Путин 5 октября подчеркнул, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно.