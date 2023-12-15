Как работают поликлиники в новогодние праздники в 2024 году

В праздники, как и в другие дни, никто не застрахован от болезней и травм. Поэтому большая часть медицинских учреждений продолжит свою работу в новом году. В обычном режиме будут работать скорая помощь, больницы и стационары. График же поликлиник несколько изменится. Как будут принимать поликлиники и какую медицинскую помощь смогут получить россияне в первые дни января 2024 года, рассказывают «Известия».

График работы поликлиник в Новом 2024 году

Работа врачей в новогодние праздники регулируется общими нормами трудового законодательства. Большая часть сотрудников поликлиник будет отдыхать, однако медицинские организации обеспечат дежурными сменами.

Согласно приказу столичного департамента здравоохранения, в Москве все поликлиники 30 декабря будут работать по графику субботы с 9:00 до 18:00, а 31 декабря — по графику воскресенья с 9:00 до 16:00. В сами новогодние каникулы, с 1 по 8 января 2024 года, пациентов будут принимать по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до 16:00.

В это время в поликлинике обязательно должны быть, как минимум, дежурный врач-терапевт и медсестра. Также сохраняется возможность вызвать врача на дом. Со 2 по 7 января осмотр пациентов на дому, включая забор биоматериалов на определение штаммов гриппа и новой коронавирусной инфекцией COVID-19, будет происходить с 9:00 до 18:00, а в остальные дни — в часы работы поликлиники.

А вот плановые обследования лучше перенести на другое время. Узкие специалисты в праздничные дни, как правило, не принимают.

На обычный режим работы поликлиники перейдут со вторника, 9 января. Более точную информацию о графике работы поликлиник в своем городе можно найти на сайтах медучреждений или регионального Минздрава.

Как работают другие медучреждения в новогодние праздники

Новогодние каникулы — это период повышенной готовности для травматологов. В праздники обращений в травмпункты гораздо больше, чем в другое время. Часто это связано с чрезмерным употреблением алкоголя и занятием травмоопасными видами зимнего спорта. А учитывая, что на Новый 2024 год на улице ожидаются обильные снегопады и гололедица, то падений и травм не избежать.

В праздники во всех взрослых травмпунктах помощь, как правило, оказывают круглосуточно. Детские травмпункты тоже работают ежедневно, но в большинстве случаев только до 22:00. Если травма случилась позже этого времени, то с ребенком нужно ехать во взрослый травмпункт. Своевременную помощь там окажут, независимо от возраста.

Больницы в праздничные дни работают так же, как и в обычные. В любое время можно обратиться и за стационарной медицинской помощью. Работают стационары без выходных и перерывов. Однако плановые госпитализации в эти даты не проводятся.

Если в праздничные дни потребовалась неотложная помощь, необходимо обратиться в скорую помощь. Служба работает круглосуточно и оказывают экстренную медицинскую помощь по всем направлениям.

При острой зубной боли следует обращаться в дежурные клиники по профилю «стоматология». График работы в предпраздничные дни обычно строится по режиму выходного дня, а с 1 по 8 января — по графику дежурства в праздничные дни. В столице, например, взрослое население будут принимать с 8:00 до 20:00, а детей — с 9:00 до 15:00.

Кроме того, в праздничные дни продолжат работать дежурные аптеки и аптечные пункты, где можно приобрести лекарства и другие медицинские изделия. Дежурные аптеки работают круглосуточно, остальные ведут отпуск препаратов по сокращенному графику. Узнать время работы аптек можно заранее на информационных стендах у входа либо в мобильном приложении или на сайте.

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