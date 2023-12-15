Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса ипотеки для семей с детьми
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Мир
Гаврилов оценил заявление о готовности РФ ответить на использование ВСУ баз НАТО
Общество
Спикер ГД возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с яйцами
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Туск заявил о разморозке ЕС €5 млрд для Польши до конца года
Мир
В Германии назвали поездку Зеленского в США провалом
Мир
В Британии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями
Политика
Рябков назвал Украину для США средством подавления возвышения РФ
Общество
Замдиректора брянской гимназии изменили меру пресечения
Политика
В СФ указали на негативное влияние антироссийской политики ЕС на жителей Европы
Политика
Путин заявил о десятилетии больших строек в России
Экономика
Набиуллина заявила о вреде экономике в случае отказа от повышения ставки
Мир
Внезапная проверка сил ПВО началась в Белоруссии
Общество
С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков
Сюжет:

Как работают поликлиники в новогодние праздники в 2024 году

Дежурные врачи будут принимать в поликлиниках в новогодние праздники
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В праздники, как и в другие дни, никто не застрахован от болезней и травм. Поэтому большая часть медицинских учреждений продолжит свою работу в новом году. В обычном режиме будут работать скорая помощь, больницы и стационары. График же поликлиник несколько изменится. Как будут принимать поликлиники и какую медицинскую помощь смогут получить россияне в первые дни января 2024 года, рассказывают «Известия».

График работы поликлиник в Новом 2024 году

Работа врачей в новогодние праздники регулируется общими нормами трудового законодательства. Большая часть сотрудников поликлиник будет отдыхать, однако медицинские организации обеспечат дежурными сменами.

Согласно приказу столичного департамента здравоохранения, в Москве все поликлиники 30 декабря будут работать по графику субботы с 9:00 до 18:00, а 31 декабря — по графику воскресенья с 9:00 до 16:00. В сами новогодние каникулы, с 1 по 8 января 2024 года, пациентов будут принимать по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до 16:00.

В это время в поликлинике обязательно должны быть, как минимум, дежурный врач-терапевт и медсестра. Также сохраняется возможность вызвать врача на дом. Со 2 по 7 января осмотр пациентов на дому, включая забор биоматериалов на определение штаммов гриппа и новой коронавирусной инфекцией COVID-19, будет происходить с 9:00 до 18:00, а в остальные дни — в часы работы поликлиники.

А вот плановые обследования лучше перенести на другое время. Узкие специалисты в праздничные дни, как правило, не принимают.

Салаты номер шесть: почему нельзя доедать просроченный оливье
Эксперты рассказали, как сделать полезными новогодние угощения

На обычный режим работы поликлиники перейдут со вторника, 9 января. Более точную информацию о графике работы поликлиник в своем городе можно найти на сайтах медучреждений или регионального Минздрава.

Как работают другие медучреждения в новогодние праздники

Новогодние каникулы — это период повышенной готовности для травматологов. В праздники обращений в травмпункты гораздо больше, чем в другое время. Часто это связано с чрезмерным употреблением алкоголя и занятием травмоопасными видами зимнего спорта. А учитывая, что на Новый 2024 год на улице ожидаются обильные снегопады и гололедица, то падений и травм не избежать.

В праздники во всех взрослых травмпунктах помощь, как правило, оказывают круглосуточно. Детские травмпункты тоже работают ежедневно, но в большинстве случаев только до 22:00. Если травма случилась позже этого времени, то с ребенком нужно ехать во взрослый травмпункт. Своевременную помощь там окажут, независимо от возраста.

Больницы в праздничные дни работают так же, как и в обычные. В любое время можно обратиться и за стационарной медицинской помощью. Работают стационары без выходных и перерывов. Однако плановые госпитализации в эти даты не проводятся.

Если в праздничные дни потребовалась неотложная помощь, необходимо обратиться в скорую помощь. Служба работает круглосуточно и оказывают экстренную медицинскую помощь по всем направлениям.

По классу бокала: можно ли остановить новогодний запой
Врачи рассказали, как отличить белую горячку от обычного опъянения

При острой зубной боли следует обращаться в дежурные клиники по профилю «стоматология». График работы в предпраздничные дни обычно строится по режиму выходного дня, а с 1 по 8 января — по графику дежурства в праздничные дни. В столице, например, взрослое население будут принимать с 8:00 до 20:00, а детей — с 9:00 до 15:00.

Кроме того, в праздничные дни продолжат работать дежурные аптеки и аптечные пункты, где можно приобрести лекарства и другие медицинские изделия. Дежурные аптеки работают круглосуточно, остальные ведут отпуск препаратов по сокращенному графику. Узнать время работы аптек можно заранее на информационных стендах у входа либо в мобильном приложении или на сайте.

Ранее «Известия» рассказали, как работают магазины и банки 1 января 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023