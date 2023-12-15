На форуме EnergySpace обсудят стратегию устойчивого развития ТЭК России

19 декабря 2023 года в Центре событий РБК состоится XV Международный энергетический форум EnergySpace. Главной темой мероприятия станет сектор ТЭК, который является одним из самых стабильных в российской экономике и представляет большой интерес как для банков, так и инвестиционного сообщества в целом. Участники форума обсудят, какие инструменты востребованы сегодня для решения задач отрасли, как обеспечить приток инвестиций в ТЭК в современных условиях, какие инфраструктурные проекты развивает Россия, невзирая на санкции, какие перспективные направления в области импортозамещения и ВИЭ готовы финансировать банки и инвесторы.



Форум откроет деловой завтрак с ключевой темой «Майнинг как часть экономики данных». Партнер завтрака — Ассоциация промышленного майнинга.

Центральное событие форума — пленарное заседание, главная тема которого — стратегия устойчивого развития ТЭК России. Среди ключевых вопросов заседания — приоритеты энергетической стратегии России до 2050 года, влияние геополитических рисков на энергобаланс России, технологический суверенитет отрасли в условиях санкций, потенциал развития проектов CCUS; экспортные возможности российских энергоресурсов и логистические вызовы новой географии поставок, ключевые направления импортозамещения в ТЭК и др.

Модератором пленарного заседания выступит Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев, советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента по вопросам климата.

В качестве спикеров приглашены:

Лихачёв Алексей Евгеньевич, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»;

Шохин Александр Николаевич, президент РСПП;

Сорокин Павел Юрьевич, первый заместитель министра энергетики Российской Федерации;

Сизов Александр Анатольевич, председатель совета директоров ООО «ПК «Интерприцеп»;

Мельников Алексей Сергеевич, управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus;

Цивилев Сергей Евгеньевич, губернатор Кемеровской области — Кузбасса;

Кобзев Игорь Иванович, губернатор Иркутской области.

«Форум EnergySpace на протяжении 15 лет прочно удерживает статус одной из главных дискуссионных площадок международного уровня в сфере топливно-энергетического комплекса. Ежегодно форум объединяет на своих полях государственных деятелей, представителей деловых кругов, ученых и авторитетных экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли.

Главная тема мероприятия в этом году — «Стратегия устойчивого развития ТЭК России» — была выбрана не случайно. Обеспечить стабильную работу ведущей отрасли российской экономики в условиях нового миропорядка — ключевой приоритет. Среди главных вызовов на сегодня: реализация климатической повестки, энергетическая безопасность, замещение иностранного оборудования и технологий, формирование устойчивых партнерств на новых рынках сбыта и другие. Важно, что при формировании повестки форума учитываются глобальные тренды в сфере энергоперехода, в частности рост внимания к развитию возобновляемых источников энергии. Широкая представленность пионеров низкоуглеродного развития подчеркивает уникальность мероприятия в качестве одного из немногих форумов по чистой энергии», — отметил Руслан Эдельгериев.

«Международный энергетический форум играет важную роль в расширении сотрудничества в энергетике, способствует консолидации усилий государства, бизнеса и науки для эффективной работы отрасли. Уверен, в ходе дискуссий прозвучат конструктивные предложения, направленные на выработку взвешенной политики в области устойчивого развития энергетики», — подчеркнул Александр Шохин.