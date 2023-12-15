Плавдок для ледоколов доставят из Турции в Мурманск в 2024 году
В Мурманск в 2024 году планируют доставить плавучий док проекта FD05, который строится на верфи в Турции. Он будет передан ФГУП «Атомфлот».
Плавдок предназначен для новых ледоколов проекта 22220, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на советника гендиректора «Атомфлота» Андрея Теницкого. Транспортировка запланирована на период с мая по август, самое благоприятное время, в том числе, по метеорологическим условиям.
В начале октября 2023 года состоялась церемония спуска на воду плавучего дока на турецкой верфи Kuzey Star Shipyard. Сам контракт был заключен в июне 2021 года. Проект оценивается в 4,98 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что комплексную безопасность российского сегмента Арктики повысят новые специализированные суда, строительство которых идет в интересах Государственной морской спасательной службы России. В 2024 году ФГБУ «Морспассслужба» получит 10 новых судов, строительство которых сейчас завершается на российских и иностранных верфях.