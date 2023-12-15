На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на пути
На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы произошел сбой. Об этом 15 декабря сообщил столичный дептранс.
«На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
По данным «Известий», инцидент произошел на станции метро «Кузнецкий мост». Источник сообщил, что человек просто спрыгнул на пути. Он остался жив, его задержала полиция.
В 11:55 мск дептранс сообщил, что движение вводится в график, в 12:08 мск его полностью восстановили.
Ранее, 8 декабря, человек оказался на путях Таганско-Краснопресненской линии. Из-за этого временно не работал участок от станции «Котельники» до станции «Жулебино».