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Уголовное дело возбуждено в отношении поддержавшего Трепову студента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В отношении студента из Самары возбудили уголовное дело после его комментария в соцсетях в поддержку Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом 15 декабря сообщил источник «Известий».

Собеседник уточнил, что Антон К. под новостью о предъявлении Треповой обвинения в совершении террористического акта в Telegram-канале написал: «Жаль. Таких героев должны награждать».

Студент совершил публичное оправдание терроризма, отметил источник. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, что взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В июле Треповой предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

На первом слушании 15 ноября Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов. 27 ноября обвиняемой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

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