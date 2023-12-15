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Жительница Оренбургской области отдала мошенникам почти 6,9 млн рублей

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В Бузулуке (Оренбургская область) проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении 50-летней женщины. Ведущий геолог одного из предприятий города лишилась больше 6,87 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей через мессенджер пришло сообщение от бывшего руководителя о проверке на предприятии. В сообщении было сказано, что в скором времени с женщиной свяжутся сотрудники, к словам которых необходимо отнестись серьезно. Вскоре местной жительнице стали поступать звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками Центробанка и ФСБ. Они заявили, что лицевые счета компании взломаны, а от имени женщины якобы оформлены кредиты. Злоумышленники убедили потерпевшую оформить собственные кредиты и перевести средства на «безопасный счет», пишет «Урал56.Ру».

Женщина осуществила переводы с 27 по 30 ноября. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества.

В Якутии местная жительница лишилась из-за мошенников 15 млн рублей. Злоумышленники связывались с женщиной через один из мессенджеров. Они потребовали оформить кредиты «для помощи следствию».

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