Четыре человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками в ХМАО
Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе Сургут – Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе. Четыре человека получили травмы.
Авария произошла на территории Сургутского района. По данным ИА «Ура.ру», водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где он столкнулся с транспортным средством «Луидор». От удара «Луидор» врезался в другую машину «ГАЗ».
Травмы получили водитель «Луидора» и два его пассажира, а также водитель «ГАЗа». По факту аварии проводится проверка.
В Татарстане 14 декабря пять автомобилей столкнулись на автодороге Шали – Сорочьи Горы. Три человека погибли.