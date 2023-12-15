Пассажирский автобус влетел в пешеходное ограждение в Тамбове

В Тамбове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса маршрута №18. Он влетел в пешеходное ограждение.

Авария случилась на пересечении улиц Интернациональной и Карла Маркса. Среди пассажиров пострадавших нет. Есть ли пострадавшие среди пешеходов, не сообщается. Другие детали ДТП устанавливаются, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Ранее, 13 декабря, сообщалось о столкновении пассажирского автобуса с фурой во Владимирской области. Пострадали 23 костромских преподавателя. Два педагога находятся в реанимации, семь — в больнице в состоянии средней степени тяжести.