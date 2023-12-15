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«Росатом» опроверг сообщения о возможном прекращении поставок урана в США

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Госкорпорация «Росатом» опровергла сообщения СМИ о якобы прекращении поставок урана в США. В пятницу, 15 декабря, компания заявила, что всегда в полном объеме выполняет контрактные обязательства и будет делать это впредь.

14 декабря агентство Bloomberg отметило, что российская компания «Техснабэкспорт» (международная торговая марка TENEX, входит в «Росатом») предупредила американских клиентов, что Москва может превентивно запретить экспорт урана в США, если в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года.

«TENEX полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому подразделению TENEX «предупреждениях» о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащенного урана в США. Ни сам TENEX, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков», — говорится в заявлении «Росатома», которое цитирует «РИА Новости».

Кроме того, в госкорпорации добавили, что атомная энергетика должна быть ограждена «от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений».

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12 декабря аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев рассказал «Известиям», что запрет на импорт российского урана в США может ударить по американской атомной энергетике, привести к дефициту и еще большему росту цен на уран для АЭС и на электроэнергию для потребителей. До этого, 11 декабря, палата представителей конгресса США одобрила законопроект об установлении запрета на импорт низкообогащенного российского урана. Предполагается, что ограничения могут действовать вплоть до 2040 года.

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