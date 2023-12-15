Росводресурсы РФ объяснили причины обмеления Волги

В Росводресурсах РФ прокомментировали ситуацию с обмелением реки Волги. С начала 2000-х годов река зашла в маловодную фазу, а в 2023 году ситуацию ухудшила засуха, которая сопровождалась повышением температур и падением уровня Каспийского моря на 3,5 м.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» в формате прямой линии и пресс-конференции признал наличие этой проблемы и заверил, что правительство РФ держит эту ситуацию на контроле.

По словам начальника управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрия Савостицкого, которые приводит ИА «Татар-информ», в целом в этом году все водохранилища Волги функционировали штатно, несмотря на минимальный за 25 лет приток.

Благодаря запасам в этом году удалось обеспечить оптимальный режим работы гидроузлов. По этой причине необходимый уровень реки обеспечит все потребности отраслей Приволжья, рисков нет.

Впрочем, отмечает агентство, требования регионов по всей протяженности Волжско-Камского каскада, в который входят 11 крупных водохранилищ, различаются. В связи с этим представители всех заинтересованных сторон работают над выработкой оптимальных режимов работы водохранилищ.

Регулирование уровня водохранилищ позволяет решить вопрос водоснабжения жителей, удовлетворить потребности энергетики и промышленности, предприятий АПК, обеспечить навигацию. Также Волжско-Камский каскад выполняет функцию предотвращения наводнений и помогает поддерживать в максимально благоприятном экологическом состоянии водные объекты волжского бассейна.