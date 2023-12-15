Путин встретится 15 декабря с главами фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин 15 декабря встретится с лидерами фракций Государственной думы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Время встречи будет определено позднее, отметили в ведомстве.

Накануне, 14 декабря, состоялись «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Ранее Путин встречался с главами парламентских фракций в феврале перед оглашением послания к Федеральному собранию. Так, 13 февраля, президент на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым поздравил членов партии с 30-летием. Он сделал акцент на роль КПРФ в вопросе безопасности страны, уточнив, что партия зачастую выступала инициатором ряда предложений и инициатив в данной сфере.

В тот же день глава государства встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. 14 февраля состоялась встреча Путина с главой партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. 15-го числа он пообщался с руководителем партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. На 17 февраля была назначена встреча с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым.