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Путин встретится 15 декабря с главами фракций Госдумы

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин 15 декабря встретится с лидерами фракций Государственной думы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Время встречи будет определено позднее, отметили в ведомстве.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»
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Накануне, 14 декабря, состоялись «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Ранее Путин встречался с главами парламентских фракций в феврале перед оглашением послания к Федеральному собранию. Так, 13 февраля, президент на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым поздравил членов партии с 30-летием. Он сделал акцент на роль КПРФ в вопросе безопасности страны, уточнив, что партия зачастую выступала инициатором ряда предложений и инициатив в данной сфере.

В тот же день глава государства встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. 14 февраля состоялась встреча Путина с главой партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. 15-го числа он пообщался с руководителем партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. На 17 февраля была назначена встреча с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым.

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