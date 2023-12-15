Пленный ВСУ рассказал о падении доверия украинской армии к начальству

Дела на украинском фронте, по всей вероятности, идут плохо. Об этом 15 декабря рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Маскин.

Военнослужащий отмечает, что в украинской армии «никто ничего не хочет делать», а также он слышал о случаях мародерства, например, в Запорожье. По его мнению, у солдат нет желания участвовать в боевых действиях. Сам военный объяснил, что он не понимает, зачем сражается.

«Пропадает лимит доверия у людей. Домой очень хочется. Если вернусь домой, отправят обратно, несмотря на то, что был в плену и есть ограничения. Надо подождать, пока всё закончится, и тогда домой возвращаться, что советую всем», — сообщил Маскин.

Солдат рассказал, что на службу его призвали в начале мая прошлого года. Он прошел подготовку в течение месяца по специальности «инженер» в Каменец-Подольском.

Затем Маскин рассказал, как попал в российский плен. По его словам, как только украинцы вышли из боевой машины пехоты (БМП), по ним начали работать российские расчеты. Тогда солдаты забежали в посадку, однако огонь по ним открыли еще сильнее. При этом экипаж их же БМП уехал, бросив солдат на позиции. Сами же солдаты тогда еще не понимали, что оказались на позиции противника, и думали, что по ним бьет их же армия.

«Чуть ниже был ров, может, и 120-я мина, мы сползли туда. По нам в какие-то моменты отрабатывали минометы. Потом услышал голоса и стрельбу по нам. Тогда уже понял, что нас окружают», — описал происходящее солдат ВСУ.

Маскин попросил всех своих сослуживцев заползти в одну яму, чтобы не потерять друг друга. В итоге все солдаты ВСУ, которые там оказались, решили сдаться и бросили оружие на том же месте.

«Я думаю, что в отдельной механизированной бригаде должно быть больше всего. У нас вроде что-то есть, но по факту ничего нет. Я не знаю, где были наши командиры, но, видимо, не там, где надо. Я слышал, что [в ВСУ] снарядный голод», — подытожил боец.

Ранее в этот день еще один пленный солдат ВСУ Иван Матвиенко рассказал, что во время контрнаступления подразделение, которое пошло на штурм рядом с населенным пунктом Работино в Запорожской области, за сутки потеряло погибшими 43 из 48 военнослужащих. По его словам, подготовка бойцов к штурму заняла всего один месяц, после чего их бросили в бой без разведки.

Другой солдат ВСУ Станислав Гринченко 14 декабря рассказал, что сдался в плен ВС РФ, потому что ему посоветовал брат из ВС РФ. Гринченко сообщил, что желание сдаться возникло у него с самого начала. Он объяснил, что получил повестку 22 августа, а 22 ноября уже был обязан выйти на позиции. Там он провел два дня, а затем сдался в плен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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