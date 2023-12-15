Реклама
Прямой эфир
Общество
Глава Магаданской области заявил о развитии Дальнего Востока благодаря субсидированным билетам
Мир
Шольц предложил Орбану попить кофе во время переговоров о членстве Киева в ЕС
Общество
Более 228 тыс. человек остаются без света в регионах России
Мир
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Экономика
Всемирный банк сообщил о росте долгов других стран перед Россией
Мир
В Японии впервые в истории звание адмирала присвоено женщине
Мир
СМИ назвали отказ США согласовать помощь Украине подарком Путину на Рождество
Мир
Между Москвой и Хошимином восстановят прямое авиасообщение
Мир
Пекин оценил позицию Путина по российско-китайским отношениям
Мир
В «Газпроме» рассказали о влиянии низких цен на газ на промышленность в Европе
Происшествия
Под Тулой обрушилась крыша производственного здания на площади 8 тыс. кв. м
Общество
Жители Омска столкнулись с нашествием косуль
Мир
Польские аграрии призвали ввести запрет на поставки сахара с Украины
Мир
Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России
Общество
Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области потушили
Сюжет:

Пленный ВСУ рассказал о падении доверия украинской армии к начальству

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дела на украинском фронте, по всей вероятности, идут плохо. Об этом 15 декабря рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Маскин.

Военнослужащий отмечает, что в украинской армии «никто ничего не хочет делать», а также он слышал о случаях мародерства, например, в Запорожье. По его мнению, у солдат нет желания участвовать в боевых действиях. Сам военный объяснил, что он не понимает, зачем сражается.

«Пропадает лимит доверия у людей. Домой очень хочется. Если вернусь домой, отправят обратно, несмотря на то, что был в плену и есть ограничения. Надо подождать, пока всё закончится, и тогда домой возвращаться, что советую всем», — сообщил Маскин.

Солдат рассказал, что на службу его призвали в начале мая прошлого года. Он прошел подготовку в течение месяца по специальности «инженер» в Каменец-Подольском.

Затем Маскин рассказал, как попал в российский плен. По его словам, как только украинцы вышли из боевой машины пехоты (БМП), по ним начали работать российские расчеты. Тогда солдаты забежали в посадку, однако огонь по ним открыли еще сильнее. При этом экипаж их же БМП уехал, бросив солдат на позиции. Сами же солдаты тогда еще не понимали, что оказались на позиции противника, и думали, что по ним бьет их же армия.

«Чуть ниже был ров, может, и 120-я мина, мы сползли туда. По нам в какие-то моменты отрабатывали минометы. Потом услышал голоса и стрельбу по нам. Тогда уже понял, что нас окружают», — описал происходящее солдат ВСУ.

Маскин попросил всех своих сослуживцев заползти в одну яму, чтобы не потерять друг друга. В итоге все солдаты ВСУ, которые там оказались, решили сдаться и бросили оружие на том же месте.

«Я думаю, что в отдельной механизированной бригаде должно быть больше всего. У нас вроде что-то есть, но по факту ничего нет. Я не знаю, где были наши командиры, но, видимо, не там, где надо. Я слышал, что [в ВСУ] снарядный голод», — подытожил боец.

Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
Рада расширяет права военкоматов, призывники целуют «деревья свободы»

Ранее в этот день еще один пленный солдат ВСУ Иван Матвиенко рассказал, что во время контрнаступления подразделение, которое пошло на штурм рядом с населенным пунктом Работино в Запорожской области, за сутки потеряло погибшими 43 из 48 военнослужащих. По его словам, подготовка бойцов к штурму заняла всего один месяц, после чего их бросили в бой без разведки.

Другой солдат ВСУ Станислав Гринченко 14 декабря рассказал, что сдался в плен ВС РФ, потому что ему посоветовал брат из ВС РФ. Гринченко сообщил, что желание сдаться возникло у него с самого начала. Он объяснил, что получил повестку 22 августа, а 22 ноября уже был обязан выйти на позиции. Там он провел два дня, а затем сдался в плен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023