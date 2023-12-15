В Польше рассказали о конфликте интересов Варшавы и Киева

Невозможно удовлетворить интересы одновременно Польши и Украины. Об этом 14 декабря в журнале Myśl Polska написал политик Анджей Шлензак.

«Невозможно, чтобы все были здесь счастливы. Либо побеждают польские национальные интересы, либо побеждают украинские. Если бы украинским перевозчикам пришлось соответствовать требованиям, которым должны соответствовать польские, они бы проиграли, и они это знают», — сказал он.

Шлензак заявил, что для польской политики главными являются польские национальные интересы, но этого не понимают ни бывшие власти и оппозиция, ни нынешние.

«Евросоюз ввел правила, которые дают привилегии украинским транспортным компаниям и дискриминируют польские. Под угрозой находятся интересы важного сектора польской экономики, тысячи рабочих мест и миллионы злотых налогов и заработной платы. Нет сомнений в том, что протестующие транспортники защищают национальные интересы Польши», — сказал политик.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Кроме того, 24 ноября представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Тогда же он указывал, что власти начали работать над разрешением конфликта.