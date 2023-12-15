В «Газпроме» рассказали о влиянии низких цен на газ на промышленность в Европе
Снижение цен на газ в Европе не поможет стабилизировать промышленный сектор в регионе. Об этом 15 декабря заявил замглавы департамента и начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на форуме «Газ России – 2023».
«Даже снижение газовых цен на европейских торговых площадках в текущем году после рекордного 2022 года не способствует стабилизации промышленного сектора в регионе», — сказал он.
Также он подчеркнул, что эффект от недальновидной политики глав ЕС европейцы могут ощутить уже сейчас. В частности, происходит деиндустриализация Европы и сокращение производства в энергоемких отраслях.
Крупнейшие энергетические компании уже изменили свои планы и перевели производство в другие страны мира, в том числе в США, рассказал Полоус.
Ранее, 14 декабря, в рамках «Итогов года» президент РФ Владимир Путин рассказал о продолжении поставок газа в Европу. Он подчеркнул, что «Газпром» является надежным поставщиком и выполняет все обязательства перед европейскими странами, несмотря на ограничения работы газопроводов со стороны европейских стран.
До этого, 11 октября, Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.