В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают цены на такси. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 15 декабря, проходит пресс-конференция на тему: «Рынок такси: от кадрового дефицита к сдерживанию цен для пассажиров». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Можно ли сдержать рост цен в новогодние праздники? Как бороться с дефицитом водителей? Как новый закон о такси влияет на легализацию рынка? Как будет проходить аттестация водителей такси в Москве?

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