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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают цены на такси. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 15 декабря, проходит пресс-конференция на тему: «Рынок такси: от кадрового дефицита к сдерживанию цен для пассажиров». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Можно ли сдержать рост цен в новогодние праздники? Как бороться с дефицитом водителей? Как новый закон о такси влияет на легализацию рынка? Как будет проходить аттестация водителей такси в Москве?

Участники:

  • Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике;
  • Олег Гарин, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры;
  • Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе РФ;
  • Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси;
  • Сергей Алексюк, начальник Управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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