Правящая партия Азербайджана объявила Алиева кандидатом на выборах президента

Партия «Ени Азербайджан» объявила президента страны Ильхама Алиева кандидатом на досрочных выборах главы государства. Об этом 15 декабря сообщило агентство Trend.

Решение было принято на расширенном заседании правления партии. Кандидатура Алиева была утверждена единогласно.

7 декабря Алиев подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов, назначив их на 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в октябре 2025 года.

До этого президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. Традиционно они проходят в третью среду октября, что означает, что следующие должны были пройти 17 октября. Однако голосование было перенесено на 11 апреля указом президента в феврале 2018 года. Алиев четырежды (в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах) становился президентом Азербайджана. В ходе предыдущих выборов он набрал 82,71% голосов.

12 декабря политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал, что с большой долей вероятности можно ожидать победу действующего президента Азербайджана на внеочередных выборах главы государства. Эксперт добавил, что, приняв решение о проведении внеочередных президентских выборов, Ильхам Алиев таким образом хочет зафиксировать победу в противостоянии с Арменией и возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.