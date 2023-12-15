Морозы до -35 градусов вернутся в Томск на выходных

В Томске и некоторых районах Томской области в предстоящее воскресенье, 17 декабря, ожидается похолодание днем до -25 градусов, а ночью — до -35 градусов. Об этом РИА «Томск» рассказала начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

Впрочем, по словам синоптика, днем во вторник, 19 декабря, температурный фон окажется в пределах нормы, на 5–10 градусов ниже 0.

В первой декаде декабря в Томсмкой области резко похолодало. 7 декабря в регион пришли морозы до -35 градусов. Они продержались до 13 декабря. После этого немного потеплело, до -20 градусов.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что за сутки в Москве выпала одна пятая часть месячной нормы осадков. В ближнем Подмосковье выпало 33% нормы декабря, а в Центральной России — 81%. «Циклон «Ваня» обрушился на Россию аномальными снегопадами.