Отказ конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине станет подарком на Рождество для президента России Владимира Путина. Об этом 14 декабря написало издание The New Yorker.

Как отметила автор статьи Сьюзан Глассер, и президент США Джо Байден, и его коллега с Украины Владимир Зеленский предупредили, что бездействие конгресса — опасно, однако по сути, они мало что могут сделать, чтобы это предотвратить.

«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — указано в статье.

В публикации отмечается, что во время визита Зеленского в США было видно, как изменилась позиция Запада по конфликту на Украине. Даже американский лидер заявил, что Вашингтон будут снабжать Киев оружием не «столько, сколько потребуется», а «столько, сколько сможет».

Журналист также добавила, что стратегия Путина по конфликту на Украине успешно реализовывается, и даже с опережением графика.

Днем ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и оставив несогласованным запрос о новом пакете военной помощи. В то время, как американские военные идут по поле боя, добавил он.

Ранее, 6 декабря, республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.