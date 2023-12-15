Реклама
Прямой эфир
Общество
Глава Магаданской области заявил о развитии Дальнего Востока благодаря субсидированным билетам
Мир
Шольц предложил Орбану попить кофе во время переговоров о членстве Киева в ЕС
Общество
Волонтеры «Народного фронта» привезли гуманитарную помощь в ДНР
Мир
На Украине сообщили о рейде военкомов в спортзале в Одессе
Армия
Разведчики РФ сорвали ротацию сил ВСУ у Работино
Недвижимость
Спрос на новостройки Москвы упал на 10%
Общество
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Мир
Си Цзиньпин заявил о перспективах торгового сотрудничества с США
Происшествия
Стало известно о задержании экс-замминистра строительства Свердловской области
Общество
Мальчик из Курганской области спас своих братьев и сестру из горящего дома
Общество
Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы отпустили из СИЗО
Общество
Жители Омска столкнулись с нашествием косуль
Мир
Польские аграрии призвали ввести запрет на поставки сахара с Украины
Мир
Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России
Общество
Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области потушили
Сюжет:

СМИ назвали отказ США согласовать помощь Украине подарком Путину на Рождество

NY: отказ конгресса США в помощи Украине — это подарок Путину на Рождество
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Marco Gomez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине станет подарком на Рождество для президента России Владимира Путина. Об этом 14 декабря написало издание The New Yorker.

Как отметила автор статьи Сьюзан Глассер, и президент США Джо Байден, и его коллега с Украины Владимир Зеленский предупредили, что бездействие конгресса — опасно, однако по сути, они мало что могут сделать, чтобы это предотвратить.

«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — указано в статье.

В публикации отмечается, что во время визита Зеленского в США было видно, как изменилась позиция Запада по конфликту на Украине. Даже американский лидер заявил, что Вашингтон будут снабжать Киев оружием не «столько, сколько потребуется», а «столько, сколько сможет».

Журналист также добавила, что стратегия Путина по конфликту на Украине успешно реализовывается, и даже с опережением графика.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

Днем ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и оставив несогласованным запрос о новом пакете военной помощи. В то время, как американские военные идут по поле боя, добавил он.

Ранее, 6 декабря, республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023