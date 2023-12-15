Почти 90 млн рублей потратили на «умную» транспортную систему Барнаула

В Барнауле в этом году на развитие интеллектуальной транспортной системы направили 86,8 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Как уточняет altapress.ru, на эти деньги отремонтировали дорожные контроллеры, детекторы транспорта и светофоры на 27 объектах дорожно-транспортной сети.

Кроме того, в городе на перекрестке улиц Попова и Юрина, а также Павловского тракта и улицы Малахова появились два комплекса метеомониторинга. На них и еще на 43 светофорах установили систему обеспечения информационной безопасности. Кроме того, в Барнауле оборудовали 29 новых видеодетекторов.

Полностью в эксплуатацию интеллектуальную транспортную систему планируют ввести в конце 2024 года.

Ранее сообщалось, что Тверская область, а также еще шесть регионов России получат из федерального бюджета дополнительные средства на внедрение интеллектуальных транспортных систем. ИТС кроме Верхневолжья будут развивать в Тульской, Архангельской и Рязанской областях, а также в Дагестане, Чувашии и Чечне.