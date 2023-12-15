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Более 228 тыс. человек остаются без света в регионах России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Из-за ухудшения погодных условий более 228 тыс. человек остаются без электроэнергии в Ростовской и Псковской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает Минэнерго России 15 декабря в Telegram.

«Минувшей ночью в ряде регионов России ухудшилась погодная обстановка, что привело к новым нарушениям электроснабжения», — уточнили в ведомстве.

По данным на 06:00 электричества нет у 78,5 тыс. человек в Ростовской области, 3,5 тыс. — в Псковской, 103,3 тыс. — в ДНР и у 43,2 тыс. человек в ЛНР.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, говорится в сообщении.

Скованные дождем: из-за непогоды в Ростовской области нарушена подача света и воды
Региональные власти обещали наладить электроснабжение во всех районах в течение суток

Ранее, 14 декабря, было восстановлено более 2 тыс. км ЛЭП в Псковской области, сообщалось о восстановлении энергоснабжения и в Дагестане.

До этого, 13 декабря, стало известно, что более 400 тыс. человек в регионах России остались без электричества из-за непогоды.

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