ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты

В ночь на 15 декабря Вооруженными силами Украины (ВСУ) были выпущены три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как написало ведомство в Telegram-канале, украинские военные выпустили три ракеты в 00:25 с северо-запада. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Других подробностей не приводится.

Последний раз Мариуполь подвергался обстрелу ВСУ в мае. Тогда по городу были выпущены две дальнобойные ракеты Storm Shadow. Сообщалось, что жертв, пострадавших и разрушений нет.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух погибших и трех пострадавших в Ленинском районе города в результате обстрела со стороны ВСУ.

Тогда же «Известия» показали кадры разрушенной в результате ударов вооруженных формирований Украины автобусной станции технического обслуживания (СТО) в Куйбышевском районе Донецка. Сообщалось, что в результате атаки на СТО, которая произошла накануне, погиб местный житель. Расследованием гибели водителя автобуса занимается Следственный комитет России.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.