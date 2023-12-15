В Москве продлили проект по наблюдению за пациентами с сердечной недостаточностью

В Москве на 2024 год продлили проект проактивного диспансерного наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что пациенты получают индивидуальную программу в соответствии с новым московским стандартом. В нее входят плановые диспансерные приемы, а также обязательные исследования и консультации специалистов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Медики контролируют состояние пациентов постоянно и наблюдают его в динамике, а не от приема к приему, пишет сайт aif.ru.

Собянин указал на то, что эта программа охватывает порядка 1,1 млн москвичей с одним из девяти хронических заболеваний, пишет НСН.

13 декабря на 2024 год продлили выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам. К проекту присоединились более 180 коммерческих аптек, сообщает телеканал «360».

12 декабря для жителей Москвы с полисом ОМС и полной учетной записью на mos.ru открыли автоматический доступ к электронной медицинской карте. По словам чиновника, теперь медицинская карта будет всегда под рукой. Доступ к ней можно получить на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».