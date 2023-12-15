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Глава Магаданской области заявил о развитии Дальнего Востока благодаря субсидированным билетам
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Глава Магаданской области заявил о развитии Дальнего Востока благодаря субсидированным билетам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Логистика Дальнего Востока будет развиваться благодаря субсидированным авиаперелетам. Об этом 15 декабря заявил «Известиям» губернатор Магаданской области Сергей Носов.

«Всё это делалось только с одной целью — для того, чтобы логистика сообщений между регионами громадного Дальнего Востока развивалась», — сказал он.

По его словам, иначе добираться из Магадана до Хабаровска проще было бы через Москву.

В «Аэрофлоте» рассказали, что приобрести билеты дешевле их стоимости могут пассажиры в возрасте до 23 лет и старше 55 лет. Авиакомпания открыла субсидированные авиарейсы после «Итогов года с Владимиром Путиным».

«Не все люди могут позволить себе билеты по обычным ценам. А так, когда появляются субсидированные, это большая возможность как для студентов, так и для пенсионеров», — рассказала жительница Магадана Ирина Федорова.

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Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил в ходе «Итогов года»: «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на следующий год.

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