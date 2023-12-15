Открытое горение на пожаре в поселке Бобровском было ликвидировано

Открытое горение на пожаре в поселке Бобровском было ликвидировано

2023-12-15T09:47:12+03:00

2023-12-15T09:47:12+03:00

2023-12-15T09:47:12+03:00

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