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Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области потушили

Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области потушили

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Фото: t.me/mchs66
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Пожар на кровле производственного цеха в поселке Бобровском Свердловской области ликвидировали. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает официальный Telegram-канал МЧС России по региону.

«Горела кровля <…>, также огонь распространился на кровлю административно-бытового корпуса. <…> Были сосредоточены на месте 12 единиц техники, 43 человека личного состава», — сказал Вячеслав Новиков, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по региону.

Кроме того, он добавил, что спасатели работали по повышенному рангу (№2). По словам Новикова, сложность тушения заключалась в удаленных водоисточниках, приходилось работать под автоцистерной, «также деревянные обрешетки и большая пожарная нагрузка».

Инцидент произошел в этот же день, площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м. По данным МЧС, из здания эвакуировали 40 человек. О пострадавших не сообщалось.

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