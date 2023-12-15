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Жители Омска столкнулись с нашествием косуль
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Жители Омска столкнулись с нашествием косуль

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Фото: TASS/EPA/VALDA KALNINA
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В Омске десятки косуль начали выходить на улицы города. Соответствующие сообщения от местных жителей в последние дни стали появляться в омских группах в соцсетях и СМИ.

Омичи делятся кадрами с косулями ежедневно: животные бегают по дворам, застревают в сугробах, заходят в огород к жителям, а некоторые копытные держатся стадами. Накануне, 14 декабря, в соцсетях также распространились видеоролики и снимки, на которых косуля, испугавшись машин, попыталась перебраться через железный забор и застряла. На помощь ей пришли неравнодушные люди.

Как объяснили в Управлении по охране животного мира Омска, в этом году из-за малоснежья и нетипично теплой для Омска осени миграция косуль затянулась до декабря.

«Летом косули держатся в одиночку, группы образуют лишь самки с сеголетками. Зимой эти грациозные животные предпочитают держаться в стаде, поближе к местам, богатым кормом — сельхозполям, подкормочным площадкам», — написало ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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В ноябре в Ульяновской области члены чердаклинского охотничьего общества спасли молодую косулю, которая упала в заброшенную силосную яму и не могла выбраться самостоятельно. Дальнейший осмотр косули показал, что она не получила повреждений.

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