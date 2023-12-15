Стало известно о задержании экс-замминистра строительства Свердловской области

Правоохранители задержали бывшего заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняет «Газета.Ru», Дубровин работал в качестве замминистра строительства Свердловской области в 2017–2019 годах. С 2020 года чиновник возглавлял управление капитального строительства по региону. Летом 2023 года он вступил в должность и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края, однако накануне, 14 декабря, был освобожден от нее.

«Дубровин освобожден от должности за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему. Соответствующее распоряжение губернатора подписано 14 декабря», — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном портале Забайкальского края.

По данным «112», в Свердловской области уже давно должно было функционировать здание местной филармонии, которое возводилось под кураторством Дубровина. Однако средства оказались потрачены, а здание так и не было построено.

Летом чиновник уехал в Читу, где его и задержали. В настоящее время Дубровин находится в Екатеринбурге. По предварительной информации, ему вменяется мошенничество.

Накануне, 14 декабря, экс-главу Березовского района Красноярского края Виктора Шевцова арестовали до 12 февраля 2024 года за превышение должностных полномочий при распоряжении земельными участками. По версии следствия, Шевцов в 2017–2018 годах изменил назначение трех земельных участков с предназначенных для аграриев и лесников в земли промышленного обслуживания.