Си Цзиньпин заявил о перспективах торгового сотрудничества с США

Китай и Соединенные Штаты имеют огромный потенциал и многообещающие перспективы по укреплению торгово-экономических отношений. Об этом 15 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 50-летия создания Американо-китайского делового совета.

«Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества», — передает слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

В телеграмме он напомнил, что в ноябре встретился с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско, где они провели углубленный обмен мнениями по основным вопросам развития двусторонних отношений и достигли важного консенсуса.

Переговоры американского и китайского лидеров прошли 15 ноября на полях саммита АТЭС. Они продлились около двух с половиной часов.

Во время переговоров с Си Цзиньпином Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросах.

Американо-китайский деловой совет является неправительственной организацией, которая была основана в 1973 году Соединенными Штатами для работы с КНР до установления между странами дипломатических отношений.