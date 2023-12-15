Япония ввела санкции против компаний из России и ряда стран

Япония ввела новый пакет санкций в отношении РФ, который вступит в силу с 1 января 2024 года, и запретила импорт российских непромышленных алмазов. Об этом сообщается в документе на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии в пятницу, 15 декабря.

Отмечается, под запрет на экспорт попали некоторые компании из ОАЭ, Узбекистана, Сирии.

Помимо этого, в отношении ряда российских компаний также начнут действовать ограничения на экспорт. Под ограничения попали 57 компаний из разных сфер производства.

В отдельный список попали 35 физических лиц и 43 организации организаций, чьи активы будут заморожены в случае обнаружения.

Ранее, 7 декабря, сообщалось о намерении Японии расширить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины до конца 2023 года. Государство также планировало внести в санкционный список организации третьих стран, которые, как утверждается, помогают обходить антироссийские меры.

Перед этим, 6 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что планирование введения санкций по алмазам не является новостью. Это проговаривается, и достаточно детально, уже не первый месяц, добавил он.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.