Боксер Гаверн не исключил нокаут в поединке с Шульским

Американский боксер Джейсон Гаверн предположил, что бой против россиянина Павла Шульского может закончиться нокаутом. Уже в пятницу, 15 декабря, бойцы сойдутся на ринге в соглавном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Нокаутом вырубить своего противника? Может быть это произойдет. Я ничего про Шульского не знаю. Милый паренек. Дружелюбный. В конце концов, мы оба спортсмены. Я не буду пытаться его покалечить. Надеюсь, он так же не собирается меня ранить», — отметил Гаверн.

По его словам, они просто хотят «сделать хорошее шоу для фанатов». На родине американец работает в полиции, а бокс он считает «веселым и расслабляющим» занятием, ради которого собирается «крутое сборище».

«Спорт помогает не только на работе, но и в жизни. Нужно много тренироваться, даже если ты устал. Просто продолжай. Нельзя бросить что-то, только потому что это сложно. Прямо как жизнь. Жизнь становится тяжелее, но ты просто продолжаешь жить. Так что, я думаю, спорт хорош просто для жизни в целом», — подчеркнул спортсмен.

Ранее в этот день Гаверн и Шульский прошли взвешивание перед боем. Весы показали 120,8 кг у американца против 99,8 кг у российского боксера. После процедуры бойцы провели напряженную битву взглядов.

14 декабря, боксер и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Шульского ждет сложный поединок против американца Гаверна. Он отметил, что интрига на досрочное поражение ожидаема только в первых двух боях турнира. В супертяжелых категориях Валуев рассчитывает на дистанции.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном —Шульский Гаверн.

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. На ринге сразятся Эдгар Гукасян и Джемини Рамирес, а также Игорь Свиридченков и Питер Добсон.