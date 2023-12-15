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Спрос на новостройки Москвы упал на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам ноября 2023 года объем спроса на новостройки в Москве сократился на 10%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании Level Group.

Но, как отметили эксперты, суммарно за 11 месяцев спрос вырос на 28%, а за год — на 66%. Такая динамика обусловлена как рекордами продаж в III квартале 2023 года, так и эффектом низкой базы прошлого года.

«Снижение спроса в ноябре связано, прежде всего, с ужесточением условий ипотечного кредитования», — пояснили аналитики.

Но льготная ипотека, с помощью которой совершается большая часть покупок, остается инструментом, стимулирующим активность, отметили в компании.

«Потенциал покупательной способности россиян еще находится на высоком уровне, недвижимость продолжает оставаться востребованным инвестиционным инструментом», — отметила директор по продажам Level Group Алина Ларионова.

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Накануне, 14 декабря, аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям» о том, что средневзвешенная цена квадратного метра в массовых новостройках Москвы в конце ноября составила 328 181 рубль, увеличившись на 23,5% за год. Как рассказал управляющий директор компании Руслан Сырцов, параллельно продолжает расти ставка по стандартным жилищным кредитам, кроме того, доля ипотечных сделок обновила свой максимум, достигнув 85%.

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