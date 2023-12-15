Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

Группировка войск «Запад» отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщило Минобороны России.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Синьковка», — рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Он отметил, что подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении.

Во время контрбатарейной борьбы группировка также уничтожила три минометных расчета. Украинские войска потеряли до 45-ти военных, танк Т-64 и две боевые бронированные машины.

Ранее, 13 декабря, Минобороны РФ сообщило, что экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на купянском направлении. Цели танкистов были на удалении 6 км. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания. В результате опорный пункт ВСУ уничтожен.

6 декабря в Минобороны рассказали, как экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении. Сеть огневых точек и оперативных укрытий позволяет экипажам выйти на рубеж открытия огня всего за несколько минут и выполнить огневое воздействие.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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