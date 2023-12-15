Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«Разведчики ЮВО во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии сорвали ротацию личного состава ВСУ на передовых позициях в районе Работино. С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата, оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских националистов, готовившихся к ротации личного состава», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что потери личного состава ВСУ превысили 30 человек.

Ранее, 6 декабря, американский журнал Newsweek написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. В материале отмечается, что страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов.

В ноябре экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил, что украинская армия столкнулась с резким ростом числа дезертиров. Он отметил, что на сторону России перебегают целые роты и что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла ВСУ серьезный ущерб.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.