Диетолог перечислила полезные вещества в составе гороха

Горох ― источник целого комплекса витаминов и необходимых организму питательных элементов, а благодаря аминокислотному составу эти бобовые сопоставимы с мясом. Об этом 15 декабря сообщает диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, в горохе можно найти все незаменимые аминокислоты, что делает эти бобовые прекрасным источником растительного белка. Также в горохе много витаминов группы В и фолиевой кислоты.

«Там есть такие элементы, как ванадий и бор, которые необходимы для борьбы с воспалениями, для повышения плотности костей, для лучшего усвоения кальция, магния, фосфора. Там много холина – он нужен для нормального формирования когнитивных возможностей мозга, для нормальной работы печени, он противник атеросклероза. В горохе много клетчатки, которая нам абсолютно необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), для поддержания иммунной системы», ― заявила эксперт в беседе с радио Sputnik.

Диетолог отметила, что при возможности стоит отдать предпочтение свежему гороху, однако он способен сохранять свои питательные свойства не только в замороженном виде, но в сухом и даже консервированном.

«Горох можно есть и как самостоятельное блюдо, и как гарнир, вместо более привычных картофеля или макарон, можно добавлять в супы, салаты, каши», ― сказала врач.

Вместе с тем чрезмерное потребление бобовых противопоказано людям, у которых наблюдаются такие проблемы со здоровьем, как повышение солей мочевой кислоты, подагра и камни в почках. Эксперт подчеркнула, что горох ― достаточно тяжелая пища для переваривания, которая в больших количествах может создать дискомфорт: речь идет о газообразовании и метеоризме.

«Конечно, горох нужно ограничить тем, у кого есть любое заболевание ЖКТ, особенно связанное с каким-то воспалительным процессом: гастрит, язва, колит и так далее», ― заключила Соломатина.

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