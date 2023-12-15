Пожар охватил крышу цеха в поселке Бобровский под Екатеринбургом

Пожар произошел на территории завода в Свердловской области, загорелась кровля производственного цеха. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает официальный Telegram-канал МЧС России по региону.

«В 6:14 (4:14 мск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС добавляет, что из здания эвакуировано 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Кроме того, по последним данным министерства, площадь возгорания составляет 1,3 тыс. кв. м. В тушении пожара принимают участие 41 спасатель и 15 единиц техники.

Ранее, 13 декабря, сообщалось о пожаре на складе в подмосковном городском округе Пушкинский. Огонь охватил 2,8 тыс. кв. м помещения. Позднее возгорание ликвидировали, о пострадавших не сообщалось.