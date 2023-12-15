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Злоумышленники выманили у жительницы Якутии почти 12 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Злоумышленники обманом выманили у жительницы Якутии 11,7 млн рублей, взломав Telegram-аккаунт ее начальника и потребовав оформить кредиты ради помощи следствию, сообщила 15 декабря прокуратура Республики Саха (Якутия)

«В ноябре 2023 года со страницы моего руководителя в Telegram о том, что проводится следствие и на меня выйдет сотрудник Федеральной службы безопасности по фамилии Смирнов», — рассказала потерпевшая.

С ней действительно связался якобы Смирнов, после него — якобы сотрудник Центробанка РФ. Все они убеждали женщину в том, что на ее имя мошенники оформляют кредиты, а полученные деньги переведут человеку, который находится в федеральном розыске.

«Для того, чтобы не потерять деньги, мне нужно самой оформить кредиты и перевести на их счета. Я им поверила, оформила кредиты и отдала личные накопленные средства в общей сумме более 11 млн рублей. Я им поверила потому, что мне пришло сообщение от моего руководителя», — добавила потерпевшая.

Женщина позднее узнала, что аккаунт ее руководителя в мессенджере был взломан. Мошенники же постоянно поощряли ее фразами о том, что она помогает следствию и всё делает правильно.

«Прокуратура Якутска признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.

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15 ноября пресс-служба управления МВД России по Псковской области сообщила, что мошенники выманили денежные средства у нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Дновского района на сумму более 1,5 млн рублей. По факту этих эпизодов были возбуждены два уголовных дела.

В сентябре в Якутии мошенники убедили 73-летнюю пенсионерку, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. По инструкции собеседников пожилая женщина самостоятельно оформила несколько кредитов, продала квартиру и перечислила на «безопасный» счет 8,7 млн рублей.

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