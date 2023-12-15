Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
Мир
В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе
Мир
В ЕС ошибочно поприветствовали непринятый пакет антироссийских санкций
Мир
В Киеве заявили о старте контактов по шагам для вступления в ЕС 18 декабря
Армия
Экипажи Су-34 ВКС РФ уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении
Мир
К лету 2024 года ЕС намерен принять дорожную карту по реформированию союза
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Мир
Лидеры ЕС призвали к продолжению военной поддержки Украины
Мир
Хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar
Армия
В Тамбове хлебокомбинат начал производить дроны-камикадзе для нужд ВС РФ
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Происшествия
В Москве при пожаре пострадали сразу четыре квартиры
Армия
В российские войска поступили новые вездеходы «Пластун-СН»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и порывах ветра 15 декабря

На Камчатке бригада строителей аэропорта отравилась неизвестным мясом

0
Фото: Россельхознадзор
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столовой при строительной площадке нового терминала «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский» неизвестным мясом отравились более 40 рабочих. Об этом в пятницу, 15 декабря сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«Проведенное Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора расследование по факту отравления рабочих, занятых в строительстве нового здания аэропорта в Елизовском районе Камчатского края, показало, что организацию питания строителей взяло на себя предприятие общественного питания, не имеющее подтвержденной регистрации во ФГИС ВетИС «Цербер». Соответственно, предприятие использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения», — говорится в сообщении ведомства.

Массовое отравление произошло на Камчатке 5 декабря. Были госпитализированы рабочие, которые питались в столовой строящегося здания аэропорта. Организация не смогла предъявить сопроводительную документацию на сырье.

Елизовский районный суд 12 декабря, рассмотрев дело об административном правонарушении, приостановил работу столовой на 30 суток.

Массовое отравление на Камчатке: все пациенты питались в одном кафе
Более 40 человек попали в больницу после обеда в заведении при стройке аэропорта

Ранее, 28 ноября, учеников одной из школ Кировской области госпитализировали с пищевым отравлением. Согласно данным прокуратуры региона, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приема пищи в школьной столовой. Начата проверка на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

До этого, 26 октября, массовое отравление произошло в Перми на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов. В больнице оказались 15 человек. Были выявлены случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с норовирусом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023