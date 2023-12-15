На Камчатке бригада строителей аэропорта отравилась неизвестным мясом

В столовой при строительной площадке нового терминала «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский» неизвестным мясом отравились более 40 рабочих. Об этом в пятницу, 15 декабря сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«Проведенное Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора расследование по факту отравления рабочих, занятых в строительстве нового здания аэропорта в Елизовском районе Камчатского края, показало, что организацию питания строителей взяло на себя предприятие общественного питания, не имеющее подтвержденной регистрации во ФГИС ВетИС «Цербер». Соответственно, предприятие использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения», — говорится в сообщении ведомства.

Массовое отравление произошло на Камчатке 5 декабря. Были госпитализированы рабочие, которые питались в столовой строящегося здания аэропорта. Организация не смогла предъявить сопроводительную документацию на сырье.

Елизовский районный суд 12 декабря, рассмотрев дело об административном правонарушении, приостановил работу столовой на 30 суток.

Ранее, 28 ноября, учеников одной из школ Кировской области госпитализировали с пищевым отравлением. Согласно данным прокуратуры региона, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приема пищи в школьной столовой. Начата проверка на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

До этого, 26 октября, массовое отравление произошло в Перми на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов. В больнице оказались 15 человек. Были выявлены случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с норовирусом.