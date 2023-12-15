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Российские спортсмены оценили шансы Бабанина одолеть Джонсона на ринге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вечером 15 декабря в Челябинске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого российский боксер Максим Бабанин встретится с американцем Кевином Джонсоном. Поединок продлится четыре раунда по три минуты. Российские коллеги 35-летнего Бабанина уверены, что Джонсон давно не на пике формы, а победу на последних боях буквально вытягивал.

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«Мой прогноз: Бабанин заберет победу по очкам либо досрочно. Все-таки возраст берет свое, Джонсон уже давно прошел свой пик. Бабанин же в отличной форме», — сказал «Известиям» кикбоксер Петр Романкевич.

Российский боксер Алексей Папин также высказался за то, что фаворитом поединка будет Максим Бабанин.

«Я видел бой Кевина Джонсона против Вячеслава Дацика, где Кевин прямо на тоненького выиграл. Не сказать, что он одержал какую-то яркую победу», — сказал он.

Папин добавил, что перед боем еще пожелает Максиму удачи и яркой победы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удар свыше: сможет ли Максим Бабанин разбить опытного Джонсона

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