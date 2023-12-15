Брошенное во время контрнаступления на штурм подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населенного пункта Работино в Запорожской области за сутки потеряло погибшими 43 из 48 военнослужащих. Об этом 15 декабря сообщает военнопленный ВСУ Иван Матвиенко.

«Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже «на оттяжку». Отправили три восьмерки (группы по восемь человек. ― Ред.), двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — «двухсотые» (погибшие. ― Ред.). Через пару дней отправили еще три группы с капитаном — тоже один выживший, пару человек «трехсотых» (раненых. ― Ред.), остальные «двухсотые», ― приводит слова военнопленного «РИА Новости».

Как рассказал Матвиенко, подготовка бойцов к штурму заняла всего один месяц, после чего их бросили в бой без разведки. Военнослужащий отметил, что 28 октября две группы отправили на штурм. Эти группы состояли из остатков от роты — не более 40 человек.

Также боец сообщил, что в период с августа по октябрь из 200 человек личного состава его роты, которая проходила обучение западными инструкторами в Британии, выжили в лучшем случае десять.

6 декабря американский журнал Newsweek написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. В материале отмечается, что страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов.

В ноябре экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил, что украинская армия столкнулась с резким ростом числа дезертиров. Он отметил, что на сторону России перебегают целые роты и что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла ВСУ серьезный ущерб.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.