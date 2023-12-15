Эксперт объяснил суть иммунной амнезии при росте заболеваемости ОРВИ

Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20% и более в 36 крупных российских городах. Количество случаев гриппа и ОРВИ в России составляет 108,8 на 10 тыс. человек, сообщили в НИИ гриппа. Неделей ранее этот показатель равнялся 98,1. На селекторном совещании 12 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила недельный рост заболеваемости по всей стране в 8,8%.

Согласно методике Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ от 20% служит одним из признаков развития эпидемии в субъекте. Эксперты объясняют рост количества пациентов иммунной амнезией — за два года непрерывного циркулирования каронавирусной инфекции она уничтожила у людей большой процент иммунных клеток.

По словам научного сотрудника Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаила Болкова, в этот осенне-зимний период идет превышение показателей прошедших пандемийных лет по разным ОРВИ.

«Это не только грипп, но и коклюш, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитальная инфекция и элементарно корь, которая распространяется везде. У нас есть вероятность, что появятся новые варианты гриппа, но точных данных нет. Остальные инфекции появились спустя несколько лет непрерывного царствования коронавируса. Есть предположение, что у многих ослабла иммунная система или произошла иммунная амнезия», — пояснил он «Известиям».

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Превышение пройденного: признаки эпидемии гриппа и ОРВИ есть в 36 городах