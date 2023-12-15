«Фобос»: на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет

Сильнейшая за последние шесть лет вспышка произошла на Солнце 14 декабря в 20:00 мск. Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вспышка интенсивностью Х2,8 стала также самой сильной в этом году — до этого первое место оставалось за февральской вспышкой, интенсивность которой составила Х2,2 балла.

При этом рекордной за последние годы вспышке предшествовали еще две более слабые: в 10:44 — интенсивностью М5,8, а в 16:48 — М2,3. Леус добавил, что такие природные явления могут быть предвестниками грядущих магнитных бурь. Ближайшая такая буря прогнозируется на субботу.

Ранее, 28 ноября, в группе солнечных пятен № 13500 произошла сильная вспышка. Позже, 30 ноября, профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев заявил, что указанная группа пятен уже прошла пик своего развития, и столь сильных вспышек в ней больше не ожидается.