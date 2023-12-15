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В Белом доме заявили об обреченности военного лидера ХАМАС Синвара

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Фото: Global Look Press/Ahmad Hasaballah
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Дни военного лидера ХАМАС Яхьи Синвара сочтены. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил представитель американской администрации в рамках посвященного поездке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль телефонного брифинга, сообщает Daily Mail.

«Что касается Яхьи Синвара, военного лидера ХАМАС, думаю, можно сказать, что его дни сочтены», — заявил чиновник.

Он добавил, что не имеет значения, сколько времени на это уйдет.

«38 американцев были убиты 7 октября, и он до сих пор удерживает некоторое число американцев в заложниках. Поэтому не важно, сколько времени это займет, правосудие по отношению к Синвару свершится», — подчеркнул он.

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Ранее, 14 декабря, официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что США продолжают давать зеленый свет войне в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что Вашингтон исходит из того, что любые обсуждения будущего административного устройства в Газе будут невозможны без ликвидации ХАМАС.

До этого, 10 декабря, журнал The Economist со ссылкой на источники рассказал, что США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года. Также сообщается, что американская администрация настаивает, чтобы Израиль предпринимал больше усилий для улучшения жизни мирных жителей Палестины.

В свою очередь, официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова рассказала «Известиям», что в армии Израиля не ставят конкретных сроков по выполнению поставленных задач во время наземной операции в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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