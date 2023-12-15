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Axios рассказал о планах США развернуть силы против хуситов в Красном море

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Ожидается, что США в пятницу, 15 декабря, объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания атак хуситов против гражданских судов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников.

По данным издания, речь идет о специальной модернизированной многонациональной оперативной группе. Портал уточнил, что администрация США недавно отправила по нескольким каналам сообщения хуситам, предупредив их о необходимости прекратить нападения на суда в Красном море.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял на прошлой неделе, что Госдепартамент и Пентагон работают над тем, чтобы заставить страны предоставить корабли ВМС для оперативной группы, которая будет действовать под центральным командованием ВМС США.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что оперативная группа не собирается сопровождать корабли в Красном море, но присутствие большего количества кораблей ВМС в регионе облегчит реагирование на угрозы.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

14 декабря йеменские повстанцы (хуситы) подтвердили информацию об атаке на контейнеровоз Maersk Gibraltar, следовавший из Омана в Саудовскую Аравию через Израиль. По словам бригадного генерала Яхью Сариа, судно подверглось атаке при помощи ракет и беспилотников. Как отметил генерал, один из снарядов попал в контейнеровоз. Он уточнил, что «судно было атаковано после того, как экипаж корабля отказался отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена.

13 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими повстанцами красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

До этого, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

5 декабря власти Ирана отвергли обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. В МИДе отметили, что подобные заявления сделаны с конкретными политическими целями и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона. В министерстве посоветовали властям Великобритании вместо этого направить свои усилия «на прекращение военных преступлений против палестинских граждан».

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