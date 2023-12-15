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В России появится единый оператор строительства частного жилья

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В России может появиться единый оператор стройки частных домов. Такое предложение в Минстрой направил общественный совет при ведомстве.

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Новая структура будет централизованно решать вопросы комплексной застройки в городах, планировки ЖКХ-сетей, дорог и прочей инфраструктуры, выделять земли. Речь идет о подготовке проектов застройки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), выделении участков под них, рассказал «Известиям» руководитель экспертного совета комиссии по вопросам ИЖС, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

К оператору будут обращаться застройщики малоэтажных поселков. А нуждающимся регионам предлагается предоставлять субсидирование в рамках спецпрограмм.

Сегодня в стране отсутствует модель создания и запуска комплексного развития территорий ИЖС, сказал Константин Пороцкий.

«Мы испытываем сложности с поиском качественных участков и их передачей в строительство от муниципалитетов. Пока слишком много бюрократических препон, и подведение коммуникаций, например, тоже весьма сложный процесс», — сказал «Известиям» владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Предложения могут решить эти проблемы, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мечта у дома: в РФ может появиться единый оператор стройки частного жилья

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