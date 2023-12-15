В посольстве РФ прокомментировали обстановку на венесуэльско-гайанской границе

Обстановка на венесуэльско-гайанской границе сейчас стабильна, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Джорджтауне.

«Какие-либо инциденты не фиксируются», — добавили в диппредставительстве.

Там отметили, что Гайана взяла курс на поиск окончательного решения территориального конфликта, а в обществе есть большая надежда на то, что на нынешнем этапе территориального спора силовые методы использованы не будут.

14 декабря прошли переговоры лидеров Гайаны и Венесуэлы на нейтральной территории Сент-Винсент и Гренадины в связи с нарастающим напряжением в богатом нефтью спорном регионе Гайана-Эссекибо.

Необходимость в переговорах возникла после оглашения результатов консультативного референдума, прошедшего 3 декабря в Венесуэле, когда президент страны Николас Мадуро объявил регион 24-м штатом Венесуэлы и направил туда государственные нефтегазодобывающие компании.

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Заграничное достояние: Гайана и Венесуэла пытаются избежать войны